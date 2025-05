LOSC : Bruno Genesio fier de la prestation de ses joueurs face à l’OM

Lille et Marseille se sont quittés sur un match nul (1-1) ce dimanche soir, en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Un résultat qui reflète un choc tendu mais ouvert, entre deux équipes en pleine lutte pour une place en Ligue des champions. Longtemps timides, les Lillois ont montré un meilleur visage en seconde période, parvenant à égaliser logiquement après l’ouverture du score olympienne.

Après la rencontre, Bruno Genesio s’est dit « fier » de la prestation de ses joueurs : « Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. On reste collés à Marseille, à Monaco. C’est un bon point, surtout face à un concurrent direct. En seconde période, on a pris plus de risques, plus de profondeur, c’est mérité de revenir. Quand on voit ce qu’on est capables de faire, avec 15 matchs de plus que l’OM cette saison, il faut féliciter les joueurs. On a joué la Ligue des Champions et on est encore en course pour s’y qualifier. »