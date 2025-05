C4 : Chelsea gifle Djurgardens, le Betis remporte la première manche contre la Fiorentina

Chelsea a fait un grand pas vers la finale de Ligue Europa Conférence. Les Anglais n’ont pas fait de détails à Stockholm en battant largement Djurgardens 4-1 dans cette demi-finale aller et n’auront plus qu’à confirmer à Stamford Bridge dans une semaine. Les Blues ont même mené de 4 buts dans cette rencontre grâce à Sancho (12e), Madueke (43e) et un doublé de Jackson (59e, 65e). L’international sénégalais n’avait plus marqué depuis le mois de décembre. Les Suédois ont sauvé l’honneur par Alemayehu Mulugeta après l’heure de jeu (68e).

La suite après cette publicité

Global 42 Possession 58 89 Passes réussies 93

Il n’y aura pas de trop de suspense dans cette première double confrontation, à l’inverse de l’autre demi-finale entre le Betis et la Fiorentina. Les Andalous ont dominé l’essentiel de cette rencontre, prenant un break d’avance par Abde (7e) et une frappe canon d’Antony (64e). Il aura fallu un petit passage à vide pour permettre à la Viola de réduire le score par l’intermédiaire de son capitaine Ranieri (72e). Les Beticos ont eu de nouvelles situations mais ont manqué de réalisme. Ce léger avantage (2-1) en leur faveur n’offre pas beaucoup de marge avant le retour à Florence.

Les résultats des demi-finales aller :

Betis 2 - 1 Fiorentina : Abde (7e), Antony (64e) ; Ranieri (72e)

Djurgardens 1 - 4 Chelsea : Alemayehu Mulugeta (68e) ; Sancho (12e), Madueke (43e), Jackson (59e, 65e)