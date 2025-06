Coupe du monde des Clubs : Chelsea s’impose sans forcer contre le Los Angeles FC

Après Manchester City, le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid, c’est au tour de Chelsea de faire son entrée dans la Coupe du monde des Clubs pour un match assez équilibré contre le Los Angeles FC de Giroud et Lloris. Au sein du sublime Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, les Blues, avec Neto, Palmer, Madueke et Jackson défiaient le club californien avec notamment Lloris et Bouanga alignés d’entrée. Nkunku, Giroud, Gusto, Andrey Santos et Sarr débutaient sur le banc.

La suite après cette publicité

Et sans surprise, Chelsea s’installait tranquillement dans le camp adverse, mais sans vraiment se montrer dangereux. La première offensive venait de la gauche avec une percée de Madueke, qui butait sur Lloris (18e). Le jeu s’accélérait alors et les Londoniens se montraient plus dangereux jusqu’à l’ouverture du score sur une belle action de Neto, qui effaçait Hollingshead dans la surface d’un crochet avant de trouver le petit filet intérieur (1-0, 34e).

Los Angeles peut avoir des regrets

Au retour des vestiaires, les Blues attaquaient avec la même intensité qu’en fin de première période, mais manquaient de faire la différence, à l’image d’une tête de Jackson (49e). Mais Chelsea n’était pas vraiment à l’abri et le LAFC, avec Giroud depuis la mi-temps, se procurait quelques occasions, que Bouanga ne pouvait convertir (55e et 66e). Et à force de dominer, Chelsea parvenait à faire le break grâce à une belle action entre Palmer, la nouvelle recrue Delap et Enzo Fernández à la conclusion (2-0, 80e).

La suite après cette publicité

De quoi mettre fin au suspense, car le LAFC n’a pas réussi à revenir dans les derniers instants et offrait aux Londoniens une fin de match tranquille, avant une dernière frappe de Neto sur la transversale (90e+5). Chelsea débute donc sa campagne de Coupe du monde des Clubs d’une belle manière et se place en tête du groupe D avant d’affronter les Brésiliens de Flamengo lors de la deuxième journée. De son côté, Los Angeles devra faire mieux contre l’Espérance de Tunis.