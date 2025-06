Bruno Lage confirme l’intérêt du Benfica pour João Félix

João Félix, autrefois présenté comme l’un des plus grands espoirs du football portugais, peine toujours à retrouver son éclat. Après un prêt peu convaincant à l’AC Milan, l’attaquant est de retour à Chelsea… mais sans un avenir clair fixé, puisque le club londonien l’a écarté de sa liste pour la Coupe du Monde des Clubs. La presse anglaise évoque déjà un départ imminent. Six ans après son transfert record, Félix cherche encore le cadre idéal pour pouvoir exprimer tout son talent. Et si un retour aux sources était la solution ? Le possible retour de João Félix au Benfica a été l’un des sujets abordés lors de la conférence de presse d’avant-match de Benfica contre Boca Juniors pour la Coupe du Monde des Clubs, dimanche soir. Bruno Lage, l’entraîneur des Aigles, n’a pas exclu la possibilité du retour de l’international portugais, parti de Benfica vers l’Atlético de Madrid pour 120 millions d’euros à l’été 2019, mais il a tenu à souligner deux facteurs essentiels pour que le transfert puisse se concrétiser cet été.

« João a déjà parlé de cette situation. Tous les joueurs aiment tous revenir à Benfica. Maintenant, c’est à nous de créer les opportunités pour qu’ils reviennent, et à eux de montrer leur envie de revenir. Il ne faut pas l’oublier : il faut créer des opportunités, et l’aspect financier est très important. Il est parti pour 120 millions il y a quatre ans, et aujourd’hui, cela doit forcément avoir un coût, que ce soit sous forme de prêt ou par l’achat d’un pourcentage de ses droits. Ensuite, il y a aussi le salaire du joueur. C’est pour cela que je dis : il faut de la volonté — et il y en a beaucoup — mais aussi un accord sur le plan financier, et cela doit fonctionner des deux côtés », a expliqué le coach en conférence presse dans des propos relayés par A Bola.

