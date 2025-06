Chelsea - Los Angeles : les compositions officielles

Chelsea fait son entrée en lice dans la Coupe du Monde des Clubs réunissant 32 équipes sur la planète football. Opposés à Los Angeles pour débuter, les Blues vont ainsi débuter en 4-2-3-1. Dans les buts, Sanchez sera ainsi protégé par un quatuor défensif composé de James, Tosin, Colwill et Cucurella. Au milieu de terrain, Lavia et Caicedo formeront le double pivot alors que Madueke, Palmer et Neto soutiendront Jackson, seul en pointe.

Pour cette affiche inédite qui s’annonce alléchante à suivre sur Foot Mercato, la franchise de MLS se présentera, elle, au Merceded-Benz Stadium avec un 4-3-3 et quelques visages bien connus. Devant Lloris, Sergi Palencia, Segura, Long, Hollingshead composeront la défense. Dans l’entrejeu, Igor Jesus, Delgado et Tillman sont associés alors que Ordaz et Bouanga entoureront Ebobisse.

Les compositions officielles

Chelsea : Sanchez - James, Tosin, Colwill, Cucurella - Lavia, Caicedo - Madueke, Palmer, Neto - Jackson.

Los Angeles : Lloris - Sergi Palencia, Segura, Long, Hollingshead - Tillman, Igor Jesús, Delgado - Ordaz, Ebobisse, Bouanga.

