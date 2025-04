Caen : Patrice Garande dépité par la direction du Stade Malherbe de Caen

Ancien entraîneur historique du club, c’est en tant que spectateur impuissant que Patrice Garande a assisté à la disparition du Stade Malherbe de Caen de la Ligue 2, une première pour le club depuis 41 ans. Au micro d’Ici Normandie avant la rencontre, il n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait de la façon dont la saison a été gérée : «Ce n’est pas honteux sportivement, c’est juste honteux dans la manière dont on a conduit la saison, c’est ça qui me met en colère.»

La suite après cette publicité

«C’est un club qui est important, pour la ville, pour les gens. Ça me tue de voir ce club descendre. Moi, je ne cherche plus à entraîner, je ne cherche plus rien, mais j’aurais été prêt à aider ce club, ne serait-ce qu’à discuter. Mais ils n’ont même pas cette humilité-là», a poursuivi l’ancien manager, dépité par la situation. Un tacle à peine discret envoyé à la direction et au clan Mbappé, qui a désormais un monument à reconstruire.