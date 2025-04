Arsenal - PSG : l’Angleterre tourne en ridicule le public de l’Emirates et Mikel Arteta

« Le message est qu’ils doivent jouer tous les ballons avec nous. Je leur demande donc d’apporter leurs crampons, leurs protège-tibias, leur short et leur maillot ! Et jouons mardi soir tous ensemble pour vivre l’une des plus belles soirées de l’Emirates ». Quelques jours avant le choc de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, Mikel Arteta invitait les fans des Gunners et le public de l’Emirates Stadium à créer une ambiance incandescente pour ce rendez-vous XXL. 19 ans après, le club londonien rêve de disputer une deuxième finale de C1 et pour cela, il avait besoin du célèbre 12e homme. Malheureusement pour les partenaires du capitaine Martin Odegaard, l’Emirates ne se transforme pas en Bombonera sur commande.

La suite après cette publicité

Un public mou, un tifo moqué

Avant même le coup d’envoi de la rencontre remportée par les Franciliens (1-0), les quelques fans d’Arsenal arrivés tôt dans l’enceinte anglaise ont été interpellés par la chaude ambiance créée par le parcage des supporters parisiens. Les amoureux des Rouge et Bleu donnaient de la voix et sautaient à coeur joie. « Les supporters du PSG étaient déjà en délire 45 minutes avant le coup d’envoi », postait un spectateur sur X, joignant une vidéo à l’appui. Plus tard, lorsque les deux équipes faisaient leur entrée sur le terrain, Arteta et ses hommes espéraient un accueil bruyant, comme cela se produit très souvent dans d’autres stades lorsque l’hymne de la Ligue des Champions retentit. En vain. Au lieu de ça, l’Emirates a provoqué l’hilarité des observateurs en déployant un tifo d’un canon minimaliste et sans grande inspiration.

« Arsenal, première demi-finale de C1 depuis 16 ans et c’est leur tifo… », pouvait-on également lire sur X. « Beaucoup voulaient produire une banderole mémorable, mais au lieu de cela, le club en a fourni une si décevante qu’elle semblait avoir été produite à la dernière minute par une imprimerie », écrit le Telegraph. Cueilli à froid par le PSG et Ousmane Dembélé dès la 4e minute, Arsenal ne pouvait pas espérer pire scénario. Dominés par le club français durant les 40 premières minutes, les partenaires de Declan Rice espéraient sans doute un supplément d’âme pour les aider à renverser la vapeur. Il y a bien eu une réaction des joueurs londoniens en fin de première période et durant toute la deuxième, mais le public de l’Emirates ne s’est jamais transcendé. Arteta et ses joueurs ont d’ailleurs été souvent filmés en train d’essayer d’haranguer en vain la foule. Une ambiance loin d’être celle des grands rendez-vous. En France, les téléspectateurs pouvaient surtout voir les images des mines de supporters inquiets et angoissés proposés par la réalisation anglaise.

La suite après cette publicité

Les fans du PSG ont impressionné les Anglais

Ancienne star de Manchester United habituée à faire vibrer Old Trafford, Wayne Rooney n’a pas manqué de souligner cette absence de caractère du public londonien. « Ils (le PSG) étaient de loin la meilleure équipe. Tactiquement, ils ont été excellents, ils savaient quand presser et se mettre en bloc plus bas. Ils auraient pu gagner par deux ou trois buts d’écart. J’ai été un peu déçu de la façon dont ils ont joué, tout comme les supporters. Contre Madrid, ils ont été excellents, mais aujourd’hui, ils ont été discrets et cela a été un échec. Il fallait que les supporters soient là ce soir. Arsenal n’a pas été assez bon. Les joueurs ont besoin d’aide. J’ai trouvé que les supporters présents contre Madrid étaient les meilleurs que je n’ai jamais entendus. Ils ont donné une énorme quantité d’énergie, mais ce soir (hier), ils ne leur ont pas donné la même énergie, cela peut faire la différence. Les supporters ont été très nombreux - et je ne les blâme pas - mais s’ils avaient apporté la même énergie qu’à Madrid, ils auraient pu faire la différence », a-t-il déclaré sur Prime. De son côté, le Telegraph a été un peu plus dur.

« Mikel Arteta a appris à ses dépens qu’Arsenal ne peut pas créer une forteresse. Le manager d’Arsenal était nerveux à l’Emirates après son cri de guerre exagéré d’avant-match. Il doit apprendre à modérer son hystérie. (…) Pour qu’une telle rhétorique fonctionne, il faut d’abord avoir le ballon. Et comme Arsenal s’est retrouvé dépassé et surpassé à chaque instant par le Paris Saint-Germain, le coup de gueule du manager a eu l’effet inverse de celui escompté, l’atmosphère délirante d’avant-match se transformant au coup de sifflet final en amertume et en regrets. (…) Arteta a répété à maintes reprises qu’il fallait essayer de créer une plus grande intensité à domicile, exhortant même les supporters à rendre ce stade plus hostile qu’Anfield. Mais une telle réputation ne se mérite pas. Là où Liverpool a les accents intemporels de You’ll Never Walk Alone, le cri de guerre d’Arsenal, North London Forever, n’existe que depuis 2022. Arteta a exigé une forteresse, mais le PSG a finalement pris d’assaut les remparts avec une facilité déconcertante. » Au final, les seuls à avoir impressionné tout le monde ont été les hommes de Luis Enrique et leurs supporters. « En fait, la chorégraphie la plus impressionnante au coup d’envoi a été réalisée par les supporters du PSG, dont les sauts coordonnés étaient incessants. L’une des raisons principales est culturelle, bien sûr : l’Angleterre n’a tout simplement pas d’équivalent à la culture européenne des ultras », conclut le Telegraph. Et l’ambiance du Parc des Princes dans une semaine ne contredira pas cette analyse.