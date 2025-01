Nantes veut s’offrir le joli coup Jonathan Ikoné !

Quel avenir pour Jonathan Ikoné ? Arrivé à la Fiorentina en janvier 2022, l’ailier droit de 26 ans poursuit, aujourd’hui, sa progression en Italie. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 22 matches toutes compétitions confondues, le natif de Bondy pourrait cependant s’offrir un nouveau challenge dans les semaines à venir. Alors que le mercato hivernal bat son plein, le numéro 11 de la Viola est ardemment courtisé.

Selon différentes sources italiennes, Ikoné suscite en effet l’intérêt de nombreuses écuries françaises, à commencer par le FC Nantes. Mieux encore, les Canaris auraient d’ores et déjà envoyé une proposition à la formation italienne. Lié à la Fio jusqu’en juin 2026, le gaucher d’1m75 pourrait-il faire son retour en France ? Difficile pour l’heure de le dire mais la tendance reste clairement envisageable.

Ikoné de retour en France ?

Passé par le PSG (7 matches), Montpellier (37 matches) et Lille (150 matches), l’international français (4 sélections) est actuellement estimé à 8 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Pisté par les Nantais, Ikoné intéresse également d’autres clubs de l’Hexagone puisque Rennes, Strasbourg et dans une moindre mesure Lens ont montré des signes d’intérêt ces derniers jours.

Une chose est sûre, la concurrence s’annonce rude. En effet, L’Equipe rappelle, de son côté, que la Qatar Stars League, déjà intéressée l’été dernier, n’a pas non plus abandonné l’idée de faire venir l’ailier, tout comme l’Arabie saoudite. Reste désormais à connaître la volonté de l’ancien Lillois mais le FC Nantes, 15e de Ligue 1 et à la recherche d’un second souffle, semble, de son côté, bien décidé à tenter sa chance. A suivre…