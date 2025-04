Le Real Madrid n’a plus de gardien !

C’est la tuile pour le Real Madrid. Après avoir réussi à se qualifier aux forceps pour la finale de la Coupe du Roi, les hommes de Carlo Ancelotti sont embarqués dans un marathon durant lequel ils n’auront pas le droit à l’erreur. Dans deux jours, ils se rendront à Valence avec l’objectif de ne pas laisser le FC Barcelone filer en tête du classement (trois points de retard). Et dans cinq jours, c’est Arsenal qui se présentera devant les coéquipiers de Kylian Mbappé pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions.

Seul problème : le Real Madrid pourrait disputer ces deux rencontres cruciales sans ses deux gardiens Thibaut Courtois et Andriy Lunin ! Le premier est blessé musculairement depuis la trêve internationale. Ancelotti avait indiqué que le Belge serait vite remis, mais ce dernier a été écarté pour le match face à la Real Sociedad et la Cadena COPE assure qu’il est incertain pour le choc à Valence. De quoi mettre en doute sa présence à l’Emirates mercredi prochain ? Il vaudrait mieux pour les Merengues qu’il soit là.

Un secteur défensif décimé à 5 jours du choc face à Arsenal

Car AS et Marca annoncent qu’Andriy Lunin s’est blessé à son tour ! Le portier ukrainien a fini le match de Coupe du Roi blessé et souffre d’une déchirure du soléaire droit. Un énième pépin physique au sein du secteur défensif madrilène et certains médias évoquent une possible absence pendant quatre semaines ! Face à cette hécatombe dans les buts, le jeune Fran Gonzalez (19 ans) est le grand favori pour démarrer le match à Valence. De son côté, le staff merengue prie pour que Courtois puisse être remis à temps pour le choc face à Arsenal.

Si ce n’est pas le cas, Ancelotti risque de devoir composer avec un secteur défensif déjà privé de Tchouameni (suspendu), Carvajal et Militão (blessés). Enfin, il convient de rappeler que Rüdiger pourrait être sanctionné par l’UEFA après ses provocations face aux supporters de l’Atlético de Madrid à la fin du huitième de finale retour de Ligue des Champions. Et si l’Allemand venait à être suspendu, Carlo Ancelotti n’aurait que trois options pour sa défense : le prometteur Raul Asencio, un David Alaba hors de forme et le placardisé Jesus Vallejo. Décidément, la Casa Blanca est maudite.