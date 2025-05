Ligue 1 : Strasbourg s’offre le PSG et fait une superbe opération pour l’Europe

Le PSG n’a plus d’intérêt à aller chercher l’invincibilité en Ligue 1. Après avoir été battus la semaine dernière à domicile face à Nice, les Parisiens sont désormais tournés vers la Ligue des Champions et une victoire en demi-finale aller face à Arsenal à fructifier mercredi au Parc des Princes. Entre-temps, les hommes de Luis Enrique se déplaçaient ce samedi sur la pelouse de Strasbourg. Face à des Alsaciens qui aspirent à une qualification européenne pour récompenser leur belle saison, les cartes étaient fortement rebattues. D’autant plus que Luis Enrique a décidé de ménager ses cadres en alignant une équipe largement remaniée : ainsi, Axel Tape, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Kang-In Lee, Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye étaient titularisés.

La suite après cette publicité

De l’autre côté, Liam Rosenior avait pris la décision de sortir l’artillerie lourde pour obtenir un succès si précieux. D’entrée, le PSG a montré qu’il ne venait pas pour autant en victime. Trouvé sur la gauche, Kang-In Lee a adressé un centre millimétré vers Gonçalo Ramos qui n’a pas su ajuster sa tête au premier poteau (3e). Dès lors, le vent a tourné et, sous l’impulsion de la Meinau, les Strasbourgeois ont repris le contrôle des opérations. Et sur l’une de ses premières offensives franches, le RCSA a fait mal. Sur un corner bien tiré, Mamadou Sarr a repris le ballon de la tête. Le cuir est revenu sur Lucas Hernandez qui n’a pas pu éviter le but contre-son-camp (1-0, 20e).

Le réveil du PSG n’aura pas suffi

Peinant à trouver de la fluidité dans leur jeu, les coéquipiers de Joao Neves n’ont pas réussi à sortir la tête de l’eau. Trouvé en retrait par Habib Diarra, Félix Lemaréchal a enroulé sa tentative et n’a laissé aucune chance à Safonov (2-0, 45+3e). Un coup dur pour les Parisiens qui rentraient donc aux vestiaires avec un déficit de deux buts au tableau d’affichage. Pour autant, ce retard a été rapidement réduit au retour des vestiaires. Remonté, Bradley Barcola est allé marquer tout seul à l’issue d’un rush solitaire franchement bluffant (2-1, 46e). Dès lors, Paris a relancé la machine. Prenant de plus en plus confiance en leur jeu, les Franciliens se sont rapprochés de la surface adverse. Néanmoins, il manquait encore ce brin de créativité pour faire la différence dans les dernières passes.

La suite après cette publicité

Entré en jeu, Désiré Doué a amené ce peps qui manquait, mais l’ancien Rennais loupait le cadre lors de sa première tentative (71e). Et entre les excès d’individualisme du jeune Mbaye ou les nombreuses imprécisions de Gonçalo Ramos face au but, le score n’a pas évolué. D’autant plus que Strasbourg pouvait compter sur un Djordje Petrovic impérial dans les buts. Avec cette victoire, Strasbourg fait une superbe opération au classement. Pointant à la quatrième place suite à ce succès, les Alsaciens peuvent croire plus que jamais à la Ligue des Champions. De son côté, Paris ne se rassure pas avant Arsenal.