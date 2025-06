Real Madrid : Jude Bellingham va se faire opérer !

Touché à l’épaule depuis plusieurs semaines, Jude Bellingham continue de jouer pour le Real Madrid, et a même été nommé homme du match lors du succès des Merengues contre Pachuca ce dimanche (3-1). De quoi pousser le milieu de terrain anglais à serrer les dents encore un peu plus longtemps. En conférence de presse d’après match, l’ancien de Dortmund a avoué qu’il allait se faire opérer, mais attendait la fin du Mondial des Clubs.

«J’en suis arrivé au point où la douleur n’est plus si intense. J’en avais assez de jouer avec l’écharpe. Je perds beaucoup de poids à cause de la transpiration, et je dois me faire opérer après le tournoi. J’attends depuis un moment et ma patience est à bout, mais les kinésithérapeutes et les médecins ont été formidables», a félicité Jude Bellingham après la victoire du Real Madrid ce dimanche. Une opération qui pourrait être repoussée en cas de bon résultat contre Salzburg dans la nuit de jeudi à vendredi, qui qualifierait le Real pour les phases finales.

