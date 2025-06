UNFP FC : le groupe des joueurs est connu

Comme tous les étés, de nombreux joueurs professionnels vont rester sur le bord de la route. Comme l’UNFP le fait désormais depuis 35 ans, l’UNFP Football Club lance ce lundi 23 juin à Lisses (91) sa structure dédiée à la préparation des joueurs professionnels libres, pour six semaines et demi d’un travail intense qui a permis, la saison dernière, à 90 pour cent des participants à retrouver un nouveau contrat, un nouveau projet.

La suite après cette publicité

Concernant les joueurs retenus par Laurent Peyrelade et son adjoint Michael Ciani on notera la présence d’Alexandre Oukidja (ex-Metz), Marcus Coco (ex-FC Nantes), Vincent Koziello, Florentin Pogba ou encore Jordan Tell (ex-Laval). Sept matches amicaux seront au programme de cette nouvelle session dont des matches contre Le Mans FC, Laval, l’AS Nancy Lorraine et le Paris FC pour terminer.