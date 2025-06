Côme veut révolutionner le mercato italien !

À peine promu, déjà installé. Pour son grand retour en Serie A, Calcio Como n’a pas fait que participer : le club lombard a impressionné, terminant à une solide 10ème place, synonyme de maintien confortable. Porté par une identité de jeu affirmée sous la houlette de Cesc Fàbregas, le promu a su faire déjouer les pronostics tout au long de la saison. Un hiver ambitieux a aussi marqué les esprits : Nico Paz, Maxence Caqueret, Anastásios Douvíkas, Jonathan Ikoné et Assane Diao ont rejoint les rangs, signe d’un projet sportif déjà bien plus grand que celui d’un simple survivant, alors que les arrivées de Sergi Roberto, Raphaël Varane, Pepe Reina ou encore Andrea Belotti amenaient certaines interrogations estivales.

La suite après cette publicité

Mais l’essentiel est peut-être ailleurs : dans les coulisses, les très puissants propriétaires du club semblent décidés à passer à la vitesse supérieure. Pour convaincre Fàbregas de poursuivre l’aventure sur le banc, de grandes promesses lui ont été faites — et certains signaux laissent penser qu’elles ne sont pas vaines. Entre les rumeurs persistantes menant à Antony (Manchester United), Alvaro Morata (AC Milan), Ez Abde (Betis) et le dossier chaud de Martin Baturina, dont l’officialisation témoigne d’un projet structuré et ambitieux, Como semble prêt à bousculer la hiérarchie du football italien plus tôt que prévu.

Un mercato intelligent !

Selon nos informations, Calcio Côme nourrit une ambition bien plus vaste que celle de simplement s’installer en Serie A. En coulisses, les dirigeants travaillent à un projet aux allures de mission nationale : faire du club un refuge et un tremplin pour les jeunes talents italiens. Alors que de nombreux clubs de l’élite ferment (volontairement ou non) la porte aux nouvelles générations, Côme veut l’ouvrir en grand. L’idée ? Identifier, attirer et faire éclore les meilleurs espoirs de la péninsule, en leur garantissant du temps de jeu au plus haut niveau. Des noms circulent déjà avec insistance dans les discussions internes : Matteo Ruggeri, latéral moderne et régulier ; Sebastiano Desplanches, gardien à la maturité impressionnante ; Lorenzo Pirola, défenseur solide déjà rôdé à la Serie A ; ou encore Matteo Prati, révélation au milieu de terrain. Des contacts ont été pris avec ces joueurs.

La suite après cette publicité

À ces profils s’ajoutent deux symboles de la génération montante : Simone Pafundi, dribbleur instinctif au profil rare, et Francesco Pio Esposito, avant-centre complet au potentiel encore brut. Tous ont porté le maillot des Espoirs à l’Euro, et tous intéressent de près un Côme désireux de bâtir une colonne vertébrale 100 % italienne. Le projet repose sur un équilibre : entourer ces jeunes de cadres étrangers expérimentés, à l’image des pistes menant à Antony ou Alvaro Morata, afin de créer une équipe hybride, compétitive, et formatrice. Sous le ciel changeant de Lombardie, Côme veut redevenir un lieu de passage… mais pour des carrières qui s’élèvent, pas qui s’effacent. Au bord du lac, une idée folle prend forme : redonner à l’Italie un football où les rêves ont encore une place. Et peut-être même un avenir.