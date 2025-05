Real Madrid : Carlo Ancelotti fixe une date cruciale pour son avenir

C’est toujours flou pour l’avenir de Carlo Ancelotti. Pourtant, le Real Madrid semble convaincu à l’idée de ramener Xabi Alonso sur son banc pour la saison prochaine et ainsi libérer le technicien italien de sa dernière année de contrat après cette saison décevante, lui qui devrait rejoindre la Seleçao. Alors que les deux parties semblaient s’être tournées le dos après de premiers échecs dans les négociations, Carlo Ancelotti et le Brésil vont finalement travailler ensemble.

La suite après cette publicité

Et tout semble d’ores et déjà réglé pour Carlo Ancelotti, qui rejoindra la sélection brésilienne à l’issue de la saison et sans même disputer la Coupe du monde des Clubs. Et après la défaite contre le FC Barcelone en finale de Coupe du Roi, le Real Madrid doit assurer la victoire contre le Celta Vigo pour rester dans la course au titre, avant le Clasico. Mais la presse espagnole l’a davantage questionné sur son avenir et l’Italien s’est longuement expliqué.

La suite après cette publicité

Carlo Ancelotti va faire une annonce

«Il reste cinq matchs et tout peut arriver. Ce qu’il ne faut pas, c’est abandonner. Il faut gagner ces cinq matchs et tout donner (…) je ne sais pas ce qui va se passer, mais quoi qu’il arrive, ce sera un adieu fantastique. Je n’ai jamais eu de dispute avec le club en six ans, et je n’en aurai pas non plus lors de mon dernier jour, dont j’ignore quand il aura lieu. Ce pourrait être le 25 mai, ou en 2026», a-t-il d’abord expliqué, avant d’annoncer une date.

«Ce que je comprends, c’est que vous voulez parler de mon avenir. C’est un manque de communication entre vous et moi. Je sais exactement ce que vous devez faire, mais je m’en fiche. Je peux être clair, la vérité est que j’ai beaucoup d’affection pour mon club, mes joueurs et mes fans. Je parlerai de mon avenir le 25», a-t-il ajouté. Carlo Ancelotti aura l’occasion de sauver sa saison en réussissant le sprint final de Liga, même s’il faudra compter sur une victoire à Barcelone, lors du Clasico, en espérant également un faux-pas des Catalans.