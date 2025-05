Le Brésil a accepté les conditions de Carlo Ancelotti !

Nous ne sommes plus à une contradiction près dans ce dossier. Alors que les deux parties semblaient s’être tournées le dos après de premiers échecs dans les négociations, Carlo Ancelotti et le Brésil vont finalement travailler ensemble. Le technicien italien va bel et bien finir la saison de Liga avec le Real Madrid pour s’envoler ensuite en-dessus de l’Atlantique et rejoindre la Canarinha.

La suite après cette publicité

AS dévoile ce matin que la CBF, très critiquée après les premières discussions qui n’ont pas abouti, a fait un pas de côté en acceptant les demandes du futur sélectionneur. Ancelotti signera donc son contrat à une date clé : le 12 mai. Il s’agit tout simplement du lendemain du prochain Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, qui sera décisif dans l’attribution du titre en Liga.

La suite après cette publicité

Ednaldo Rodrigues va enfin réaliser son rêve

Avant cela, le technicien donne sa priorité à la Casa Blanca, où il est encore sous contrat jusqu’en 2026. Pour rappel, c’est justement cette dernière année qui posait problème pour la venue de Carletto à la tête de la Seleçao. Les Merengues refusent de payer les indemnités de départ de son entraîneur, parce que le Brésil était prêt à l’embaucher. Sur ce point, AS ne donne aucune information mais se montre particulièrement optimiste.

Ednaldo Rodrigues, le patron de la fédération brésilienne, va enfin pouvoir réaliser son rêve. On peut presque parler d’obsession puisqu’il y a deux ans déjà, il avait tout fait pour ramener l’entraîneur, allant jusqu’à évoquer publiquement son arrivée très prochaine. Cela lui avait valu de nombreuses critiques. Il semble qu’il ait enfin obtenu gain de cause. Ancelotti le rejoindra une fois le championnat espagnol terminé.