ASSE : la réaction amère de Maxime Bernauer après la défaite contre Monaco

Ce samedi soir, l’ASSE est tombée à domicile face à l’AS Monaco. Les Verts avaient pourtant réussi à égaliser mais ils ont encaissé deux buts dans la foulée. Avec cette nouvelle défaite, les coéquipiers de Zuriko Davitashvili restent 17e du classement à un point du Havre qui joue ce dimanche. Mais la mission maintien prend un nouveau coup dur. Après la rencontre, Maxime Bernauer s’est présenté au micro de DAZN. Et il a semblé dépité par le scénario du match.

«On s’est mis dans le dur tout seul, quand on perd 1-0 au bout de 2 minutes contre une belle équipe comme Monaco… Pfff, ça fait chier parce qu’on a toujours ces petits trucs qui font que… Moi le premier sur le 3e but, je m’en veux, car je peux mieux faire. On savait que ce serait galère, on avait fait le plus dur en revenant et en égalisant. Et derrière, on refait des erreurs et c’est trop souvent comme ça cette saison. Il reste 2 matches, on se répète, mais tant que c’est faisable mathématiquement, il faut y croire»