Paris FC : Antoine Arnault a fêté la montée avec les joueurs

Président du Paris FC depuis le rachat du club par Red Bull et la famille Arnault, Antoine Arnault était dans le vestiaire des Franciliens ce vendredi à Martigues, pour une rencontre qui a offert la promotion en Ligue 1 du PFC. «La manière dont vous avez géré cette arrivée d’actionnaires puissants au sein du club, c’était extraordinaire à voir. Vous avez fait le job, rendez-vous la semaine prochaine pour essayer d’être champion contre Ajaccio», a déclaré le président dans le vestiaire.

Face aux médias, il est plus sobre, expliquant qu’il était «fier pour ma famille, fier pour Paris. Ça faisait tellement longtemps qu’il n’y avait pas eu deux clubs de Ligue 1 à Paris. Il faut souligner le travail de Pierre Ferracci et de ses équipes. Nous, on a débarqué, on a un peu profité de ce qui existait déjà.» Le plus dur commence maintenant pour ce nouveau Paris FC : faire sa place en Ligue 1.