Monaco : Akliouche souligne l’effort collectif et l’importance de bien finir la saison

L’AS Monaco a évité le piège de l’AS Saint-Étienne ce samedi lors de la 32e journée de Ligue 1, en s’imposant (1-3) et en reprenant la deuxième place. Cependant, pour Maghnes Akliouche, la route vers la Ligue des Champions reste encore semée d’embûches. Le milieu de terrain monégasque souligne que, malgré la fatigue ressentie en fin de match, l’équipe a fait preuve de détermination. « On a beaucoup donné, à la fin, on a ressenti de la fatigue, mais on a vraiment tout donné, et c’est bon signe. Le coach nous a demandé de faire beaucoup d’efforts, de protéger nos partenaires, ce qui demande énormément d’énergie », a-t-il expliqué.

La suite après cette publicité

Akliouche, buteur aujourd’hui, reste ambitieux et concentré sur l’objectif européen. « En tant qu’élément offensif, je me dois d’apporter constamment, et j’essaie de le faire. J’ai quelques petits regrets, mais je ferai ce qu’il faut pour les corriger. Il nous reste deux gros matchs, et cela commence contre Lyon », a-t-il ajouté.