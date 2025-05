Nantes : échange houleux entre joueurs et supporters

Le FC Nantes a réalisé l’une des pires opérations du week-end. Alors qu’ils avaient l’occasion de faire un grand pas vers le maintien en s’imposant contre le SCO d’Angers, concurrent au maintien, les Canaris se sont inclinés contre les Angevins et reviennent au 15e rang et sont en danger avant les deux derniers matches du Championnat.

Car en cas de succès contre Auxerre, Le Havre reviendrait alors à un point de Nantes. Et après ce triste scénario, le public de la Beaujoire n’a pas apprécié et a fait part de son mécontentement à l’issue du match. Plusieurs supporters sont allés au contact d’une partie des joueurs pour échanger et certains joueurs, qui étaient rentrés au vestiaire, ont également souhaité participer à l’échange.