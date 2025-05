L1 : Angers double Nantes et se rapproche du maintien

Alors que la course à l’Europe est toujours indécise, celle pour le maintien réserve aussi tout son suspense. Trois journées avant la fin du Championnat, le FC Nantes recevait le SCO d’Angers pour un duel entre le 14e et le 15e de Ligue 1. Les Canaris pouvaient quasiment assurer leur maintien en cas de victoire et poussaient pour ouvrir le score, avec un poteau trouvé par Simon (21e). Mais au fil de la partie, Angers s’est montré de plus en plus menaçant.

Et après la pause, Allevinah pouvait tromper Lopes pour l’ouverture du score (1-0, 52e). Par la suite, Nantes s’est réveillé trop tard et a buté sur Fofana (60e et 67e), sans pouvoir égaliser. Un sacré coup dur pour les Canaris, qui repassent 15e, dans l’attente du résultat entre Le Havre et Auxerre, qui pourrait tout changer. Mais de son côté, le SCO a fait le plus dur et reste à cinq points du barragiste, avant la réception périlleuse de Strasbourg.