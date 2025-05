Lens : la réaction du buteur Anass Zaroury

Ce dimanche, le RC Lens a réalisé un très joli coup en s’imposant sur la pelouse de l’OL. Une semaine après sa grosse défaite à domicile face à Auxerre, les Lensois se sont rattrapés et ont pu compter sur un missile d’Anass Zaroury pour arracher la victoire. Le Marocain a délivré les siens en fin de match d’une frappe puissante du droit à plus de 30 mètres. Au micro de beIN Sports, il s’est confié sur son but.

«Non, je suis très content, mais je pense que c’est un travail collectif. Avec ce qui s’est passé la semaine dernière, 4 buts encaisses, on avait déçu les supporters. C’était important de se rattraper. Quand on commence sur le banc, on a toujours faim de rentrer et faire la différence, aujourd’hui c’était le cas et je suis content. Mon but ? C’est une technique de frappe que je montrais à l’entraînement et je suis content que ça sorte en match. »