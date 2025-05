OL : l’énorme déception de Georges Mikautadze

Ce dimanche, l’OL a connu une terrible désillusion à domicile. Face à Lens, les Lyonnais ont concédé une défaite frustrante avec notamment un but sublime du Lensois Anass Zaroury en fin de rencontre. Pourtant, quelques minutes avant, Georges Mikautadze avait réussi à égaliser d’un joli but. Au micro de beIN Sports, le Géorgien n’a pas pu cacher sa déception après cette défaite qui condamne presque les Lyonnais dans la course à la C1.

La suite après cette publicité

«On avait le match en main, je pense. On prend deux buts qu’on peut éviter surtout le deuxième où on ne sort pas dessus et il est tout seul pendant 10 secondes et il a le temps de préparer sa frappe. On a eu des opportunités, on ne les a pas saisies. C’est compliqué, on est déçu de perdre chez nous. Victoire obligatoire contre Monaco, ça va être compliqué, on va aller là-bas pour prendre les 3 points. On se devait de gagner ici, on n’a pas réussi à le faire. Il faut se remettre les idées en place et aller gagner à Monaco», a-t-il lancé.