Ligue 1 : les 3 scénarios qui peuvent chambouler l’avenir de l’OL

L’OL de John Textor est décidément une série haletante. Après une première cuvée riche en rebondissements, les aventures du businessman américain et de son équipe sont toujours aussi passionnantes à suivre dans cette saison 2. Malgré quelques nouveaux personnages, le synopsis reste le même : remettre l’OL au sommet du football français malgré les épreuves et des ennemis toujours plus farouches aux yeux des Gones. Et alors que la première saison s’était finie sur une note très positive pour John Textor et son équipe, le happy ending semble difficilement atteignable au terme de cette deuxième saison. À deux épisodes de la fin de cette édition, nous avons donc réfléchi aux différents scenarii possibles pour clôturer la version 2024-2025 des coéquipiers de Rayan Cherki.

Le scénario rêvé : impossible n’est pas Lyonnais

L’année dernière, les Gones étaient revenus des enfers. Sous la houlette de Pierre Sage et sous l’impulsion d’un mercato hivernal XXL, les Rhodaniens avaient fait taire leurs détracteurs en effectuant une folle remontée au classement. Se battant initialement pour leur survie dans l’élite, les pensionnaires du Groupama Stadium avaient finalement vaincu tous les pronostics en s’offrant un billet inattendu pour l’Europa League. Un destin inespéré qui force donc à la plus grande prudence à l’heure des pronostics avec l’OL. Malgré des défaites impactantes au classement contre l’ASSE et Lens ces dernières semaines, les Gones sont encore capables de réaliser l’impensable en allant chercher une qualification en Ligue des Champions, essentielle pour la consistance sportive du club. Pour atteindre cette jouissance ultime, les septuples champions de France n’ont pas le choix et devront absolument remporter leurs deux derniers matches de championnat contre Monaco et Angers.

Un succès sur le Rocher pourrait déjà permettre à Lyon de revenir à un point de l’ASM, qui disputera son dernier match de la saison sur la pelouse de Lens, ce qui n’est jamais chose aisée. À Bollaert, les Lyonnais devront sûrement espérer tout autre résultat qu’une victoire pour les Asémistes. Pour combler une partie de leur retard le plus rapidement possible, les Gones devront également espérer des faux pas de Lille, Nice et Strasbourg qui se déplaceront respectivement à Brest, Rennes et Angers lors de la prochaine journée. Si Lyon gagne lors de la prochaine journée et que ses trois concurrents perdent, les quatre équipes seront à la même hauteur avec 57 points. Dès lors, tous les espoirs seront permis lors du dernier match de la saison contre Angers à domicile. Pour y croire encore plus, l’OL peut se targuer d’avoir une différence de buts avantageuse et l’avantage sur Nice et Lille lors des confrontations directes.

Si aucun de ses concurrents ne s’écroule hormis Monaco, le dernier joker des Gones serait que l’OM s’effondre totalement. Si les Marseillais ne remportent aucun de leurs deux derniers matches, Lyon pourrait revenir à hauteur des Phocéens à condition de rattraper leur différence de buts défavorables de quatre buts sur celles des Marseillais. Dans tous les cas, il faut que Lyon remporte ses deux derniers matches. Vous l’aurez compris, l’OL n’a plus son destin entre ses pieds et devra forcément espérer des désillusions du côté de ses concurrents et un sans-faute de son côté pour espérer se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Avec une qualification en C1, tous les espoirs seraient alors permis pour les Rhodaniens. Ayant besoin de ce ticket pour se redresser financièrement, leur retour dans la plus prestigieuse des coupes européennes de clubs pourraient être une aubaine pour repartir sur de bonnes bases et se renforcer sans vraiment se faire déplumer malgré les contraintes de la DNCG. Dans le scénario idéal, Rayan Cherki ne trouve pas chaussure à son pied et envisage de parapher un contrat longue durée avec les Gones pour le plus grand bonheur des supporters rhodaniens qui, après des années compliquées, respirent sereinement à l’idée d’un avenir qui s’annonce désormais radieux.

Le scénario le plus probable : des regrets qui vont hanter les Gones

Force est de constater que les derniers rebondissements de la saison laissent augurer tout sauf une fin si heureuse que celle énoncée plus haut. La défaite à Saint-Etienne étant déjà assez dramatique d’un point de vue comptable tant les hommes de Paulo Fonseca auraient pu faire une superbe opération au classement, ces derniers ont aggravé leur cas ce week-end avec la réception ratée de Lens qui s’est soldée par un échec cuisant. Dès lors, le scénario le plus plausible semble être celui où Lyon ne prend pas six points lors de ses deux derniers matches de championnat. Même si la réception d’Angers pour la 34e journée semble être abordable, un faux pas n’est pas à exclure. Une victoire à Monaco, vu la forme des deux équipes et la capacité de Monaco à gérer ses sprints finaux d’une main de maître, est encore plus hypothétique. Malgré des performances prometteuses par moment, les Rhodaniens ont donc payé leur inconsistance et leur manque de repères avec une saison marquée par de nombreux coups durs qui ont altéré la bonne dynamique des Gones. La suspension de Paulo Fonseca et les restrictions imposées par la DNCG auront clairement bridé la bande à Clinton Mata, qui s’est également mis de nombreux bâtons dans les roues.

Impossible de ne pas penser à cette élimination ubuesque en prolongations face à Manchester United en quarts de finale de Ligue Europa qui a sûrement changé pas mal de choses dans l’esprit des Gones. Dans ce scénario probable, l’OL empoche quatre points et ne bénéficie pas des faux-pas de tous ses concurrents. La non-qualification en C1 est un coup dur financièrement, obligeant le club à revoir ses ambitions et à se préparer pour une nouvelle campagne en Europa League, une compétition où l’OL a du vécu mais qui rapporte bien moins. L’Olympique Lyonnais, après une saison en dents de scie, termine donc à une frustrante 5e place en Ligue 1, à seulement deux points de la 4e place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Face aux revenus moindres octroyés par une qualification en C3, les Rhodaniens sont contraints de vendre leurs meilleurs éléments pour répondre aux exigences de la DNCG et s’affaiblissent de manière drastique pour une saison prochaine qui s’annonce déjà frustrante. Mais bon, une stagnation vaut assurément mieux qu’une descente aux enfers pour des Lyonnais au bord du précipice.

Le scénario catastrophe : la banqueroute de l’OL

Pour les plus alarmistes, voilà le pire scénario possible pour l’OL à deux épisodes de la fin de saison. Vaincu par des antagonistes trop puissants et sérieusement affaibli par ses récentes déconvenues, Lyon perd les pédales et se déchire totalement lors de ses deux dernières journées. Comme l’OL l’a déjà prouvé cette saison, il est capable du meilleur comme du pire. Le pire, ce serait deux défaites qui le condamnent à vivre une saison sans Coupe d’Europe. Sans Paulo Fonseca en Ligue 1, frustré par la DNCG et toujours pas remis de son ubuesque élimination face à Manchester United, le club rhodanien ne pouvait pas s’attendre à mieux. Battu à Monaco et frustré à domicile sous la bronca de ses supporters contre Angers lors de la dernière journée, Lyon finit à une misérable septième place. Lors de ses quatre dernières saisons, Lyon aura donc fini une fois à la huitième place, une fois à la sixième et deux fois à la septième.

Un déclassement permanent qui a de lourdes conséquences pour le club : englués dans un traquenard financier avec John Textor, les pensionnaires du Groupama Stadium ne répondent pas aux avertissements de la DNCG et peuvent même être relégués en Ligue 2. Pour rappel, lors de son dernier conseil avec la DNCG, l’OL avait été relégué administrativement en fin de saison avec sursis si les demandes financières du gendarme financier du football français se trouvaient sans réponse. Alors que John Textor comptait sur les revenus liés à la Ligue des Champions pour sortir de l’ornière, le businessman américain serait alors contraint de vendre une grande partie de ses joueurs les plus cotés et l’effectif lyonnais serait alors décimé pour la saison prochaine. Dans tous les cas, cette non-qualification en Coupe d’Europe aurait des conséquences dramatiques sur le court et le long terme pour des Lyonnais qui diraient sûrement adieu à leurs espoirs de retrouver les sommets du football français. La fracture avec plusieurs de ses supporters serait alors un autre fléau d’une telle désillusion. Vous l’aurez compris, l’OL n’a pas le droit de se rater pour ses deux derniers matches de la saison pour éviter un avenir explosif.