Guerre en Ukraine : les propos de Totti sur la Russie font polémique

Invité de Fabio Fazio et de l’émission Che Tempo Che Fa diffusée sur la chaîne NOVE, Francesco Totti a donné une longue interview dans laquelle il a abordé divers sujets dont cette escapade à Moscou. Pour rappel, le vainqueur de la Coupe du monde 2006 a fait face à une tempête de controverses à propos d’un événement médiatique en Russie. L’attaquant retraité a été l’invité d’honneur de l’International RB Award à Moscou le 8 avril. Il s’agit d’un événement organisé par l’un des plus grands sites Internet russes dédiés au sport et aux paris.

La légende l’AS Roma a réitéré sa position concernant le récent voyage à Moscou qui a suscité la polémique : «J’y suis allé parce qu’ils m’y ont invité. C’était un événement sportif et j’y suis allé. Où est le mal ? Pourquoi pas ? Je suis allé ailleurs aussi, pas seulement là-bas. Le football me manque beaucoup, la passion ne s’éteint jamais. Maintenant, je voyage dans le monde, mais je continue à jouer, mais au football à cinq. Maintenant, je voyage à travers le monde. Est-ce que j’aide ma femme à la maison ? Oui, je fais les courses et je range les affaires en rentrant. Bref, soit je voyage à travers le monde, soit je fais les courses, hein. Je suis une personne normale comme tout le monde»