Coupe du monde des Clubs : le Real Madrid élimine Salzbourg et défiera la Juventus, Al-Hilal file aussi en 1/8e de finale

Fin de la phase de poules de la Coupe du monde des Clubs et dans cette nuit de jeudi à vendredi, le groupe H livrait son verdict. Leader, le Real Madrid affronterait notamment le Red Bull Salzbourg avec la volonté

d’aller composter son ticket pour le prochain tour. Les Merengues s’organisaient alors en 4-3-3 avec notamment la titularisation d’Antonio Rüdiger en lieu et place de Raul Asencio qui est suspendu. Devant, le jeune Gonzalo Garcia était reconduit après de Vinicius Junior et Federico Valverde. Du côté des Autrichiens, le 4-4-2 voyait un quatuor solide composé de Dorgeles Nene, Edmund Baidoo, Petar Ratkov et Oscar Gloukh être mis en place.

La suite après cette publicité

Et le match démarrait sur un bon ton sous l’impulsion des joueurs du Real Madrid. Prenant vite le contrôle des opérations et mettant en place un joli pressing, les Merengues se distinguaient vite avec une tête d’Antonio Rüdiger qui passait au-dessus du cadre (8e). Juste derrière, Vinicius Junior manquait un face à face contre Christian Zawieschitzky (20e) alors que Federico Valverde était contré juste devant la ligne (21e). Juste derrière, Salzbourg avait enfin une possibilité via Edmund Baidoo qui était contré (28e). Finalement, la Casa Blanca faisait basculer le match.

Le Real Madrid avec autorité

Sur un contré initié par Jude Bellingham, Vinicius Junior se jouait de la défense autrichienne pour libérer les siens (1-0, 40e). Un but qui donnait de l’air aux Merengues qui allaient même enfoncer le clou après un numéro de Vinicius Junior marqué d’une talonnade pour Federico Valverde qui a doublé la mise (2-0, 45e +3). En seconde période, Adam Daghim a vite montré son impact après son entrée avec deux grosses possibilités (50e et 52e). Surpris par la belle réaction autrichienne, le Real Madrid allait relever la tête et Federico Valverde se distinguait d’une frappe puissante (53e) qui passait au-dessus du cadre. Le milieu uruguayen manquait de nouveau le cadre dans une nouvelle position idéale quelques minutes après (64e).

La suite après cette publicité

Ce n’est pas la reprise dangereuse d’Edmund Baidoo (66e) qui faisait trembler les Merengues outre mesure. Mieux, la Casa Blanca se mettait définitivement à l’abri en fin de match grâce à un astucieux piqué de Gonzalo Garcia (3-0, 86e). Mis à part quelques timides initiatives, on en restait là. S’imposant 3-0, le Real Madrid file en huitième de finale et jouera contre la Juventus. De son côté, le Red Bull Salzbourg est éliminé. Car dans le même temps, la formation saoudienne d’Al-Hilal défiait Pachuca. Troisièmes avant ce match, les joueurs de Simone Inzaghi n’avaient qu’une mission l’emporter. Et cela débutait bien pour l’équipe de Riyad puisque Salem Al-Dawsari allait délivrer les siens dès le début du match (1-0, 22e). En tête à la pause après un premier acte bien maîtrisé, Al-Hilal, s’est mis à l’abri en fin de match via Marcos Leonardo (90e +5). Le club de Riyad s’impose 2-0 et jouera son huitième de finale face à Manchester City.

Suivez le match Salzbourg - Real Madrid sur DAZN.