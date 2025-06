RB Salzbourg - Real Madrid : les compositions officielles

Dans cette nuit de jeudi à vendredi, c’est la fin de la phase de poules de la Coupe du monde des Clubs avec un duel dans le groupe H entre le Red Bull Salzbourg et le Real Madrid. Les Autrichiens s’organisent dans un 4-4-2 avec Christian Zawieschitzky qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Stefan Lainer, Joane Gadou, Jacob Rasmussen et Frans Krätzig en défense. Mamady Diambou et Soumaïla Diabaté se retrouvent dans l’entrejeu avec Dorgeles Nene et Oscar Glouh sur les ailes. Edmund Baidoo accompagne Petar Ratkov en attaque.

De leur côté, les Merengues s’articulent dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen et Fran García. L’entrejeu est assuré par Arda Güler, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham. Devant, Gonzalo Garcia, prend la pointe de l’attaque avec Federico Valverde et Vinicius Junior à ses côtés.

Les compositions :

RB Salzbourg : Zawieschitzky - Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig - Nene, Diambou, Diabaté, Gloukh - Baidoo, Ratjiv

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. García - Güler, Tchouaméni, Bellingham - Valverde, G. García, Vinícius Júnior

