DNCG : nouvelles révélations accablantes sur l’OL et John Textor !

Lyon est encore sous le choc. Il y a un peu plus de 24 heures maintenant, la DNCG annonçait la relégation administrative de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien n’a donc pas réussi son examen devant le patron financier du football français, et va miser sur un appel pour pouvoir contourner cette décision. Via L’Equipe, on apprend notamment que John Textor a passé la nuit à passer des coups de fil à ses investisseurs, dont Michele Kang et Jean-Pierre Conte, qui risquent aussi de perdre très gros en cas de confirmation de rétrogradation.

Ils restent pour l’instant du côté de l’Américain. Mais pour combien de temps encore ? Le média explique d’ailleurs que pour son passage devant la commission d’appel, l’écurie lyonnaise, toujours un peu dans le flou concernant les raisons exactes de sa sanction, va devoir apporter 70 millions d’euros supplémentaires. Un sacré montant donc, qui pourrait hypothétiquement être mis sur la table par Ares Managment, le fonds qui avait aidé Textor à racheter le club. Mais si cela venait à se produire, il est fort probable qu’Ares en profite pour couper la tête de Textor et l’éloigner de l’OL. Laurent Prud’homme pourrait faire son retour dans un rôle plus important.

La vente des parts de Crystal Palace n’aura servi à rien

Quoi qu’il en soit, le quotidien sportif fait aussi de nouvelles révélations sur l’audience de Textor à la DNCG. On apprend qu’un fonds de pension américain a injecté 70 millions d’euros en échange d’un pourcentage sur de futures ventes de joueurs, ce qui n’a pas convaincu la DNCG. Quant à la fameuse vente des parts de Crystal Palace, estimée à 210 millions d’euros, elle n’aura servi à rien, pour l’OL du moins. Effectivement, la plus grosse part de l’argent récupéré va aller à Ares (170M), puisqu’une majorité des parts de l’Américain au sein du club de PL avaient été gagées auprès du fonds américain pour racheter l’OL justement.

Au final, il n’y a que 40 millions d’euros qui termineront dans les caisses de l’OL en septembre prochain, une fois que la Premier League aura validé le processus de vente. Pire, cette vente n’a même pas été prise en compte par la DNCG car la preuve de vente fournie par Ares est arrivée trop tard, et le budget présenté par le club reposait principalement sur les ventes de joueurs, avec une estimation d’une centaine de millions d’euros de revenus récupérés sur le mercato, n’incluant pas la vente déjà actée de Cherki. Par ailleurs, le média confirme que Textor avait acheté l’OL pour 425 millions d’euros avec un taux d’intérêt de 11 à 16%, ce qui est conséquent, alors qu’il doit être remboursé en décembre 2028. Autant dire que ça sent très mauvais…