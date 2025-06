Le mercato de la dernière chance de Samuel Umtiti

Bienvenue chez les Ch’tis. Le 22 juillet 2023, Samuel Umtiti a quitté définitivement le FC Barcelone pour rejoindre Lille. On ne sait pas si le champion du monde 2018 a pleuré de joie en arrivant dans le nord de la France, mais on est certain qu’il va repartir le cœur rempli de souvenirs et de belles images. Pourtant, tout n’a pas été une partie de plaisir pour Big Sam. Après un prêt globalement réussi du côté de Lecce en Italie, le défenseur voulait reprendre le fil de sa carrière et montrer que ses blessures n’étaient qu’un lointain souvenir. Mais il a de nouveau été trahi par son corps.

Une expérience contrariée par les blessures

Lors de sa première saison, en 2023-24, le natif de Yaoundé a participé à 5 rencontres toutes compétitions confondues avant d’être stoppé dans son élan par une commotion cérébrale. Mis à l’arrêt durant 10 jours (2 matches manqués), il a ensuite pris part à 8 matches. Il a aussi été parfois sur le banc sans entrer en jeu. Au final, sa saison s’est terminée début février 2024 en raison d’une blessure au genou. Umtiti a donc affiché un bilan de 13 matches joués (710 minutes de jeu). Ce qui était forcément décevant pour le footballeur, qui a beaucoup travaillé pour être en forme.

En 2024-25, Umtiti a débuté sa saison à l’infirmerie pour se remettre de sa blessure. Une blessure qui l’a finalement éloigné des terrains durant 364 jours (53 rencontres manquées toutes compétitions confondues). De retour à l’entraînement, le Français était aux anges, tout comme son président Olivier Létang, qui s’était réjoui du fait qu’il reprenne la course. Mais beaucoup se demandaient si l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais pourrait aider les siens durant la fin de la saison. Le boss du LOSC avait admis qu’il n’en savait rien.

Big Sam est disponible

« Va-t-il reporter un jour le maillot de Lille ? Il est trop tôt pour le dire. On le laisse travailler tranquillement. On l’accompagne pour qu’il puisse revenir tranquille. Aujourd’hui, je suis dans l’incapacité de vous dire s’il pourra revenir et quand il pourra revenir. Il s’entraîne simplement à Luchin.» Quatre mois plus tard, on a eu la réponse à cette question. Malheureusement, Umtiti n’a pas pu rejouer sous le maillot lillois. Rapidement après son retour, il a été touché au mollet. Ce qui a nécessité 75 jours d’absence (12 matches manqués). Ensuite, Bruno Genesio l’a laissé sur le banc sans le faire entrer en jeu lors des matches contre l’OM (4 mai), Brest (10 mai) et Reims (17 mai). Il a ainsi terminé la saison sans jouer le moindre match.

Ce qui laissait peu de doutes concernant son avenir à Lille, qui a annoncé son départ. Bientôt officiellement libre et sur le marché, Umtiti se prépare pour un nouveau challenge, lui qui a vécu des moments compliqués ces dernières saisons. Concernant sa future destination, aucune piste n’a filtré pour le moment dans les médias. Contacté par nos soins, son entourage n’a pas non plus souhaité s’exprimer sur ce sujet. De son côté, le joueur garde aussi le silence. Sa dernière sortie médiatique remonte au 4 juin, à l’occasion d’une opération avec Orange sur la gestion de son temps d’écran. Le LOSC, lui, a déjà tourné la page. Le numéro 14, que portait Big Sam, a été récupéré par la recrue Marius Broholm. À 31 ans, Umtiti va devoir prendre un nouveau départ, lui qui joue gros.