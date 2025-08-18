Mercato OM : Neal Maupay plaît à deux cadors de Ligue 1

Depuis plusieurs saisons, l’OM est à la recherche d’un grand attaquant. L’an dernier, le club phocéen avait misé sur Elye Wahi. Finalement, après six mois compliqués, l’ancien Montpelliérain a plié bagage pour rejoindre l’Allemagne et l’Eintracht Francfort. L’été dernier, Neal Maupay avait également posé ses valises sur la Canebière. Considéré comme un attaquant correct de Premier League, l’ancien de l’OGC Nice a fait son retour en France en catimini. Finalement, dans son style d’attaquant généreux dans les efforts, l’attaquant de 29 ans a réussi à être considéré comme un titulaire dans le système de Roberto De Zerbi. Et même si l’arrivée hivernale d’Amine Gouiri l’a renvoyé sur le banc, Maupay peut se targuer d’avoir réalisé une première saison correcte à Marseille.

Très vite adopté pour ses qualités de chambreur envers ses adversaires, le natif de Versailles avait été l’auteur d’une saison honorable avec 4 buts et 4 passes décisives en 24 apparitions toutes compétitions confondues. Un rendement qui ne lui garantissait néanmoins pas une place garantie dans l’effectif marseillais pour cette nouvelle saison. D’autant plus avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao dans le secteur offensif. Assurant pourtant lors de la fin de saison dernière qu’il souhaitait rester à Marseille encore longtemps, Maupay devrait néanmoins se heurter aux idées divergentes et ambitieuses de ses dirigeants.

Lille, Nice et l’Udinese observent Neal Maupay

En effet, loin d’être un indéboulonnable dans le système de Roberto De Zerbi, Neal Maupay ne sera pas retenu cet été en cas de belle offre. Même si le joueur souhaite rester au Vélodrome, nous vous révélions il y a quelques jours qu’un prix de 5 millions d’euros a été fixé par la direction phocéenne pour céder l’ancien attaquant de Brighton. Et alors que la presse turque faisait état d’un intérêt de Trabzonspor ces derniers jours, RMC Sport a révélé que d’autres courtisans étaient sur le coup ces derniers jours.

En effet, selon nos confrères, Lille, Nice et l’Udinese ont pris des renseignements sur le profil du joueur. Formé à l’OGC Nice, Maupay pourrait donc rentrer au bercail cet été et renouer avec des supporters qui l’avaient pris en grippe suite à sa signature à Marseille. Il disputerait ainsi la Ligue Europa, une compétition européenne à laquelle il prendrait également part s’il venait à rejoindre le LOSC, qui apprécierait le caractère et le profil du joueur. Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OM, Neal Maupay pourrait également découvrir l’Italie et la Serie A en signant à l’Udinese. Bref, la fin du mercato estival s’annonce très chaude pour Neal Maupay, plus que jamais poussé vers la sortie à Marseille.