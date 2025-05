FC Barcelone : la réaction forte de Lamine Yamal

L’Inter et le FC Barcelone nous ont offert un spectacle XXL hier en demi-finale de la Ligue des Champions (4-3). Et si les amoureux du ballon rond ont été sous le charme de cette double confrontation, l’élimination du Barça est très difficile à digérer pour les fans blaugranas. À l’issue du match, Lamine Yamal a toutefois tenu à envoyer un message aux supporters catalans.

«Nous avons tout donné, cette année cela n’a pas été possible, mais nous reviendrons, n’ayez aucun doute « CULERS » nous n’arrêterons pas jusqu’à ce que nous laissions ce club là où il mérite d’être, au sommet. Je tiendrai ma promesse et je l’apporterai à Barcelone, nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne l’aurons pas obtenu. Mais dimanche, c’est une autre finale et nous devons tous être ensemble, Visca Barça !», a-t-il posté sur son compte Instagram.