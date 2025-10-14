C’est l’hécatombe au FC Barcelone avant le Clasico !

Le Paris Saint-Germain n’est pas la seule équipe durement touchée par les blessures depuis le début de l’exercice 2025/2026. Le FC Barcelone n’a pas disputé le dernier Mondial des Clubs aux États-Unis, mais le club catalan enchaîne les pépins physiques. Et c’est son secteur offensif qui trinque. Au début du mois, alors qu’il venait d’être convoqué en équipe d’Espagne, Lamine Yamal a de nouveau été envoyé à l’infirmerie alors qu’il revenait à peine de blessure.

« La douleur pubienne qui gênait le joueur Lamine Yamal est réapparue après le match contre le PSG. Il manquera le match contre Séville et sa convalescence est estimée à deux à trois semaines », indiquaient les Blaugranas. Forfait pour le prochain match de Ligue des Champions contre l’Olympiacos, la jeune pépite de 18 ans se bat pour être présente le 26 octobre prochain pour le Clasico. Un match XXL qui obsède tous les Culés. Malheureusement pour eux, l’attaque blaugrana est victime de plusieurs alertes physiques.

Pas de Clasico pour Lewandowski

Plus tôt dans la journée, Raphinha est annoncé quasiment forfait pour le prochain match de Liga face à Girona. Néanmoins, le Brésilien devrait être apte pour la suite. Avant lui, le Barça a dû déplorer les blessures de Dani Olmo et de Ferran Torres. Les deux se sont blessés avec la Roja. Le premier souffre d’une petite déchirure au soléaire de sa jambe gauche et sera éloigné des terrains entre deux et trois semaines. Le second doit gérer une surcharge musculaire, mais devrait être remis sur pied dans les prochains jours. Tout ça sans oublier la blessure du gardien titulaire Joan Garcia qui, après une opération du ménisque interne du genou gauche, a confirmé qu’il ne sera pas remis à temps pour le duel face à Madrid.

Ce mardi, les ennuis catalans ont continué. Le Barça vient d’annoncer que Robert Lewandowski a lui aussi rejoint les rangs de l’infirmerie. «Le joueur Robert Lewandowski souffre d’une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il est indisponible et la durée de sa convalescence dépendra de l’évolution de la blessure», peut-on lire sur le communiqué. Selon Mundo Deportivo, le Polonais ratera le Clasico à coup sûr puisqu’une absence entre trois et six semaines est évoquée. Décidément, quand rien ne va…