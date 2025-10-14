Le récit glaçant de l’agression au couteau du père de Lamine Yamal

Le 14 août 2024, Mounir Nasraoui, père du footballeur Lamine Yamal, a été grièvement blessé après avoir reçu trois coups de couteau à Mataró, dans le quartier de Rocafonda. Hospitalisé en urgence, il est d’abord présenté comme victime d’une agression. Mais l’enquête ouverte révèle une version plus complexe des faits. Récemment, Nasraoui a même été convoqué en tant qu’inculpé par le tribunal d’instruction n°3 de Mataró, la défense de l’agresseur plaidant une « erreur » et affirmant qu’il aurait saisi le couteau à un ami de Nasraoui après avoir reçu un coup de poing qui lui aurait fracturé la cloison nasale. Selon le dossier consulté par La Vanguardia, l’origine du conflit remonte à un épisode apparemment banal : alors que Nasraoui marchait seul dans la rue Franck Marsha, un enfant lui a jeté de l’eau depuis un balcon en jouant avec une bassine. Une altercation éclate ensuite avec la famille de l’enfant, descendue dans la rue. Nasraoui, énervé, aurait lancé aux policiers : « Je marchais tranquillement et on me jette des choses. Soit un bon avocat règle ça, soit on s’en occupe après. »

La suite après cette publicité

Plus tard dans la soirée, Nasraoui serait revenu sur place avec deux amis. Là, selon le rapport judiciaire, quatre hommes (deux frères, leur père et un ami) l’attendaient sur le parking du terrain de football. Ils étaient armés d’un couteau extensible et d’une pierre. « Mounir a couru, celui avec le couteau l’a poursuivi et l’a poignardé deux ou trois fois dans la poitrine et sur le côté », a expliqué l’un des amis de Mounir Nasraoui. « Ils voulaient le tuer. L’un d’eux avait un couteau. Il a commencé à frapper comme un animal. Il allait le tuer. » Condamné en décembre dernier, l’homme a été libéré sous contrôle judiciaire et maintient que lui et sa famille sont en réalité les véritables victimes du père de Lamine Yamal.