Les terribles révélations sur l’affaire du père de Lamine Yamal, poignardé sur un parking

C’est une information choquante dévoilée par la presse espagnole ce mercredi soir en plein milieu de la rencontre opposant le Real Madrid à l’Atalanta en Supercoupe d’Europe. Le quotidien La Vanguardia expliquait ainsi que le père de la jeune star espagnole Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, avait été poignardé dans un parking de Mataró, une ville située à quelques kilomètres de Barcelone. Dans un état grave, il a rapidement été transporté à l’hôpital. Finalement, dans la nuit, les médias espagnols expliquaient que ses jours n’étaient plus en danger puisqu’il se trouvait désormais dans un état stable et restait en observation à l’hôpital.

Une histoire glaçante donc alors qu’on ignorait encore tout des détails de cette affaire. Ce jeudi matin, le Mundo Deportivo a donné quelques indications supplémentaires sur les circonstances de ce drame et l’état de santé du père du jeune joueur du Barça. Mounir Nasraoui a été violemment poignardé aux alentours de 21h10, sur un parking de la rue Frank Marshall dans le quartier Rocafonda de Mataró. Un quartier bien connu du père puisqu’il y vit et c’est également le quartier où a grandi Lamine Yamal. Ce dernier, lors de ses célébrations, représente souvent le chiffre 304 avec ses doigts. Ce sont les derniers chiffres du numéro postal de son quartier, Rocafonda, à Mataró (08304).

Une dispute anodine avec les habitants d’un immeuble ?

Il a donc reçu deux coups de couteau au niveau de l’abdomen après une dispute dans la rue avec des hommes qui l’avaient abordé alors qu’il promenait son chien. Le père a ainsi expliqué qu’il marchait calmement dans la rue lorsque trois individus l’ont interpellé et lui ont jeté de l’eau depuis un balcon. Une grosse dispute a eu lieu ensuite entre le père du joueur et les habitants de l’immeuble. Une bagarre a même eu lieu, mais les esprits se sont calmés par la suite. Et quelques heures plus tard, cela a donc dégénéré. Après cette agression, les premières nouvelles n’étaient pas bonnes concernant l’état de santé de Mounir Nasraoui. Devant la gravité des blessures, les secours ont finalement décidé de le transférer à l’hôpital de Can Ruti de Badalona qui a bien plus de moyens que l’hôpital de Mataró. Après plusieurs heures, son état s’est stabilisé. Mais contrairement à certaines informations qui expliquaient qu’il avait déjà quitté l’hôpital, il a bien passé toute la nuit là-bas et reste toujours en observation.

L’unité d’enquête des Mossos a arrêté trois hommes, vers 22h30, qui seraient impliqués dans cette agression. Des témoins ont pu permettre de retrouver les potentiels agresseurs. D’autres interpellations devraient avoir lieu dans la journée. Selon le Mundo Deportivo, cette annonce a complètement perturbé Lamine Yamal qui ne devrait pas être présent ce jeudi matin à l’entraînement du Barça. Le FC Barcelone a rapidement été informé de la situation et a pu tenir au courant le joueur de l’état de santé de son père. L’enquête devra désormais déterminer les raisons de cette agression qui a visiblement débuté de manière anodine par une altercation en fin d’après-midi pour un jet d’eau…