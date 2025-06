Promise David prolonge à l’Union Saint-Gilloise

Ces dernières semaines, le LOSC et le Paris FC se sont lancés à la course à la signature de Promise David (23 ans), comme révélé sur notre site. Des prétendants qui ont appris une mauvaise nouvelle ce mardi puisque l’attaquant canadien a prolongé son contrat avec l’Union Saint-Gilloise. Cela ne veut pas dire qu’il ne partira pas du tout cet été, mais cela risque de rendre les négociations encore plus complexes. Quoi qu’il en soit, l’écurie belge, qui veut avancer avec lui, se frotte les mains.

«Promise « Tobi » David prolonge son contrat jusqu’en 2029 (…) Promise David peut être fier de sa première saison à l’Union : 24 buts et 5 passes décisives en 41 matchs, dont un doublé décisif lors du dernier match contre Gand. Et en plus, l’envie de rester. L’attaquant avait initialement signé un contrat jusqu’en 2027 (avec option), mais il est désormais lié à l’Union jusqu’en juin 2029. Tobi est également devenu international canadien cette saison. Dès son tout premier match avec l’équipe nationale contre l’Ukraine, il a immédiatement trouvé le chemin des filets. L’Union et David vont désormais affronter ensemble les Goliaths de la Ligue des champions. Félicitations, Tobi !», peut-on lire sur le communiqué de presse.