Naples est prêt à casser sa tirelire pour trois stars de Premier League

La saison 2024-2025 restera dans toutes les mémoires du côté de Naples. Après un exercice bien moins brillant l’an dernier, les Partenopei ne s’attendaient pas à grand-chose en début de saison. Pourtant, sous les ordres d’Antonio Conte, les Napolitains ont déjoué tous les pronostics. Malgré une équipe légérement remaniée, le Napoli a réalisé une énorme cuvée et s’est battu jusqu’en fin de saison pour aller chercher le Scudetto au nez et à la barbe de l’Inter Milan, bien plus taillé pour aller chercher le titre.

Après cet incroyable accomplissement, Naples aspire à se stabiliser au très haut niveau, que cela soit en Italie ou en Europe. Pour ce faire, le club de la Campanie souhaite réaliser un grand mercato estival. Après avoir conservé Antonio Conte, les dirigeants napolitains ont lancé les grandes manœuvres sur le marché des transferts. Auteur de plusieurs arrivées intéressantes l’été dernier comme les signatures de Romelu Lukaku et Scott McTominay, Naples a mis le paquet en recrutant Kevin de Bruyne librement il y a quelques jours.

Sancho, Grealish et Nunez sur la liste de Naples

D’autres pistes sont activées en parallèle et affiche les ambitions XXL de Naples pour la saison prochaine. Ce mardi, les presses italiennes et anglaises font état d’autres idées de la direction napolitaine et qui affichent les envies grandissantes des Partenopei de redevenir l’un des meilleurs clubs d’Europe. En effet, Sky Italia explique ce mardi que Naples est en train de tenter sa chance pour Jadon Sancho. Capable du meilleur comme du pire avec Chelsea cette saison, l’ailier anglais pourrait se relancer définitivement avec le Napoli, qui a pris des renseignements sur le joueur des Blues.

Le même média transalpin a expliqué dans la foulée que Darwin Nunez était également sur la short-list des Italiens. En délicatesse avec Liverpool, l’attaquant uruguayen est pisté en Europe et s’est dit ouvert à un transfert en Campanie d’après les informations du média italien. Pour autant, l’opération s’annonce compliquée pour des raisons financières évidentes. En parlant de gros sous, Naples serait prêt à mettre 53 millions d’euros pour attirer Jack Grealish. Alors que la piste menant à Alejandro Garnacho est plus ardue que prévu, le champion d’Italie est prêt à faire une offre pour relancer l’ailier de 29 ans de Manchester City d’après les indiscrétions du Sun. Vous l’aurez compris, Naples a de la suite dans les idées cet été et compte bien mettre la main à la patte pour redevenir un cador européen dans les plus brefs délais.