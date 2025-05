PSG (f) : grosse altercation entre Katoto et son directeur sportif

L’atmosphère est de plus en plus lourde au PSG. Selon L’Équipe, une violente altercation a éclaté lundi soir entre Marie-Antoinette Katoto et le directeur sportif Angelo Castellazzi. L’attaquante de 26 ans a vivement reproché à ce dernier des critiques tenues à son sujet lors d’une précédente réunion. Le ton est monté, au point que les deux protagonistes se sont retrouvés front contre front, et qu’il a ensuite fallu les séparer. Le club, contacté, n’a pas souhaité commenter.

Ce nouvel épisode intervient dans un contexte déjà tendu, au lendemain de la mise à pied de l’entraîneur Fabrice Abriel. Katoto, qui ne cache plus son mal-être au PSG et se rapproche de l’OL, n’a pas été convoquée pour le match de mercredi à Nantes. Une absence qui ressemble à une sanction à l’approche des demi-finales de play-offs face au Paris FC, dimanche.