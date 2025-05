PSG : la grande annonce de Hakimi sur Ousmane Dembélé

L’incertitude plane autour de la participation d’Ousmane Dembélé pour le choc face à Arsenal. L’ailier français, touché récemment, n’a pas encore été officiellement déclaré apte par le staff médical. Bien que son retour à l’entraînement ait été évoqué, son état physique reste surveillé de près, et une décision finale ne devrait être prise qu’à l’approche de la rencontre. Son absence représenterait un vrai coup dur pour son équipe, tant son explosivité et sa capacité à déséquilibrer les défenses sont précieuses.

En conférence de presse, Achraf Hakimi a fait une grande annonce sur l’international français, et l’optimisme règne : «il a bien récupéré. J’ai pu parler avec lui, il se sent bien. L’entraîneur prendra la décision demain, mais s’il n’est pas là, il y aura quelqu’un d’autre, un coéquipier, c’est un joueur très important, mais il nous aidera sur le terrain et en dehors du terrain. Il y a peu de choses à ajouter, c’est un joueur différent. C’est un joueur qui te donne envie d’aller au stade, c’est un génie avec le ballon». Le suspense est total.