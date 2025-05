Mercato : Xabi Alonso cible trois attaquants pour son Real Madrid

À Madrid, il n’y a plus de suspense. Alors que les négociations entre Carlo Ancelotti et le Brésil ont connu des rebondissements, la presse madrilène a été unanime hier pour affirmer que le départ du coach italien sera annoncé après le Clasico de samedi. Pour le remplacer, là encore, il n’y a plus de mystère. La Casa Blanca a jeté son dévolu sur Xabi Alonso. La seule inconnue planant au-dessus de Valdebebas est de savoir quel entraîneur sera aux manettes durant la Coupe du monde des Clubs aux États-Unis.

En attendant, Xabi Alonso semble très impliqué dans le mercato merengue. Le futur homme fort du Real Madrid devra sans doute composer avec les exigences financières de l’emblématique président madrilène, mais on ne peut pas lui reprocher d’être force de proposition. Pour rappel, les médias locaux annoncent depuis des semaines que l’ancien milieu de terrain a soufflé les noms des milieux Martin Zubimendi et Florian Wirtz.

Un concurrent de poids pour Mbappé et Endrick ?

Dernièrement, deux autres nouveaux noms sont sortis du chapeau, à savoir ceux de ses deux protégés : les défenseurs Jonathan Tah et Piero Hincapié. Pour le moment, seul Wirtz semble lui échapper puisque nous vous avons révélé que l’Allemand a un accord avec le Bayern Munich. En attendant, Telemadrid nous apprend qu’Alonso a également réclamé un numéro neuf pour cet été ! Une requête qui ne surprendra personne puisque cette saison, depuis le départ de Joselu, Madrid a dû composer avec Kylian Mbappé comme unique solution de poids au poste d’avant-centre.

Trois noms sont cités, à savoir le serial buteur Viktor Gyökeres et, une fois encore, deux de ses protégés : Victor Boniface et Patrik Schick. Le joueur du Sporting Portugal n’est plus à présenter. Leader du classement des top buteurs européens, il quittera les Leões cet été en échange d’un chèque compris entre 70 M€ et 100 M€. De son côté, Schik signe une belle saison avec le Bayer Leverkusen (25 buts en 43 matches). Quant à Boniface, il pointe à 11 buts en 27 matches et possède l’avantage de pouvoir évoluer sur un côté. Reste maintenant à savoir comment le Real Madrid gèrerait l’arrivée d’un attaquant de choix qui devrait composer avec la concurrence de Kylian Mbappé et d’Endrick.