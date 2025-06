Jean-Michel Aulas vante son bilan à la tête de l’OL

Le microcosme lyonnais s’agite depuis quelques jours et l’annonce de la DNCG de rétrograder l’OL en Ligue 2. L’ancien président emblématique du club Jean-Michel Aulas était rapidement sorti du silence pour dézinguer la gestion de John Textor. Ancienne maire du 1er arrondissement de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert avait de son côté taclé Aulas estimant que cette descente était le fruit des erreurs du passé. Une sortie que n’a pas du tout apprécié le principal intéressé qui a décidé de répondre sur ses réseaux sociaux.

«Quant à l’OL que j’ai dirigé : 400 M€ de chiffre d’affaires annuel, 225 M€ de fonds propres, 500 M€ d’actifs au 30 juin 2022. Depuis la reprise, 750 M€ d’actifs ont été vendus. Sur le plan sportif, 10 quarts de finale européens, deux demi-finales de Ligue des Champions, 23 qualifications européennes d’affilée. Le plus mauvais classement depuis 2000 ? 7e. Et faut-il rappeler les 8 Ligues des Champions féminines et plus de 30 titres nationaux toutes équipes confondues ? L’OL, c’était de la performance, de la vision et du rayonnement. Avant de parler d’âme, encore faut-il connaître l’histoire. Et avoir un minimum de respect pour le football lyonnais.»