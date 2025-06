Daniel Riolo est en panique pour l’OL

Mardi, la DNCG a décidé de rétrograder l’OL. Une décision qui fait beaucoup parler. Sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué la situation des Gones. «La première étape, ce sera d’écarter John Textor et de voir. En fait, Ares Management ils sont venus pour investir. Si demain le club descend en Ligue 2, c’est comme s’ils perdaient absolument tout. Gérard Lopez quand il a mis Bordeaux dans le caniveau, il a été suivi pendant pas mal de temps encore par ceux qui lui avaient prêté l’argent. Et aujourd’hui il les a tous "carottés" parce qu’il ne remboursera rien et c’est comme Serge Benamou dans La Vérité si je mens! 2. Il n’y a rien, que dalle, tu n’auras rien… Là, je veux croire qu’Ares va se dire: "ok, on a mis un mec qui est un guignol et qui nous a foutu dans la panade donc on va le virer et mettre quelqu’un d’autre." C’est exactement ce qu’il s’est passé à Lille. Et le club va retrouver de la valeur.»

La suite après cette publicité

Il a ajouté : «oui, dans le passé, Bordeaux et l’OM ont été rétrogradés. Saint-Etienne l’a été. Ça arrive et il ne faut pas croire que, parce que c’est Lyon ça peut ne pas arriver. Aujourd’hui, je dirais qu’on est sur un 60% maintien et 40% relégation. On est quand même sur quelque chose de très dangereux et la clé ça va simplement être l’actionnaire. Qu’est-ce qu’on fait de l’argent ? On prend ou on ne prend pas ? Mais de toute façon, quoiqu’il en soit, les lendemains sont terribles pour l’OL. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir une équipe compétitive tout de suite, le centre de formation est en retrait parce qu’il n’est plus aussi bon qu’avant. De toute façon, ça ne sent pas bon pour l’OL même si tu les maintiens, même s’ils se maintiennent en Ligue 1. C’est ça la vraie catastrophe, c’est que rien ne va (…) Tu as un stade qui est beaucoup trop grand, tu as une passion en berne, tu es dans un championnat qui ne va plus bien, tu n’as plus tellement de rentrées d’argent. C’est ça quoi… C’est que les supporters lyonnais, depuis des années, espéraient retrouver un peu le lustre des années 2000. Et là on n’est pas du tout dans ça. Avant même de penser à la rétrogradation qui serait la catastrophe absolument ultime. De toute façon, si tu restes en Ligue 1, tu y restes de façon un peu anonyme.» On en saura plus très vite…