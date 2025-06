OL : les raisons de la rétrogradation toujours inconnues

Relégué administrativement en Ligue 2 par la DNCG, l’Olympique Lyonnais souhaite évidemment contester cette décision, mais le club est pour l’instant bloqué dans ses démarches. En effet, Olympique-et-Lyonnais indique que l’OL n’a toujours pas reçu la notification officielle ni les motivations précises de la sanction, documents indispensables pour engager un recours. Malgré des relances répétées, les dirigeants lyonnais restent dans l’expectative depuis mardi soir, ce qui retarde la mise en place de leur défense.

En interne, une cellule de crise s’est mise en place, et le club prépare sa riposte. L’un des points de tension porte sur la vente de parts de Crystal Palace par la holding Ares, censée rapporter 40 millions d’euros à l’OL d’ici septembre. Mais la DNCG ne veut pas se contenter de promesses écrites et exige des garanties immédiates. En attendant, l’OL reste suspendu à une procédure administrative qui pourrait lourdement peser sur son avenir sportif et financier.