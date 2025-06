Juventus : Igor Tudor allume Manchester City

Écrasée par Manchester City lors du match pour la première place du groupe G dans cette Coupe du Monde des Clubs, la Juventus devra en passer par un choc contre le Real Madrid pour décrocher sa place en quart de finale de la compétition. Après la rencontre, le manager turinois Igor Tudor était amer concernant la prestation de son équipe mais également contre son adversaire.

«Aujourd’hui, on a tout payé : on devait être parfaits. Puis, quand ils veulent, ils dépensent 100, 150, 200 millions… C’est comme ça, ils ont des joueurs bien plus forts que nous, c’est la vérité, et il faut le dire», a soupiré l’ancien manager de l’OM, critiquant les dépenses à tout va de Manchester City sur chaque mercato. De quoi sans doute irriter Pep Guardiola et sa bande…

