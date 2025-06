Le PSG annonce le décès de son kinésithérapeute

C’est une terrible nouvelle. Ce vendredi, le PSG a annoncé dans un communiqué le décès de Cedric Dupuis, kinésithérapeute du club de la capitale, à l’âge de 48 ans. Il gérait notamment les équipes U19 et U17 du club.

«C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Cédric Dupuis, kinésithérapeute du club. Toujours souriant, à l’écoute et profondément humain, Cédric était un professionnel aux mains en or, apprécié de tous. La famille du Paris Saint-Germain adresse ses pensées les plus sincères à ses proches en ces moments douloureux», explique le club. Nos pensées vont à sa famille.