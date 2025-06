Juventus - Manchester City : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la fin de la troisième journée de la Coupe du monde des Clubs avec un choc dans le groupe G avec la Juventus qui défie Manchester City. Les Italiens s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Michele Di Gregorio dans les cages derrière Pierre Kalulu, Nicolo Savona et Lloyd Kelly. L’entrejeu est assuré par Weston McKennie et Manuel Locatelli avec Alberto Costa et Filip Kostic dans les couloirs. Devant, Dusan Vlahovic, prend la pointe de l’attaque avec Nico Gonzalez et Teun Koopmeiners à ses côtés.

De leur côté, les Anglais s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Ederson Moraes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Matheus Nunes, Manuel Akanji, Ruben Dias et Rayan Aït-Nouri. Rodri se retrouve dans l’entrejeu avec Tijjani Reijnders un cran plus bas. Savinho, Bernardo Silva et Jeremy Doku accompagnent Omar Marmoush en attaque.

Les compositions

Juventus : Di Gregorio - Kalulu, Savona, Kelly - Costa, McKennie, Locatelli, Kostic - Gonzalez, Koopmeiners - Vlahovic

Manchester City : Ederson - Nunes, Akanji, Dias, Aït-Nouri - Rodri, Reijnders - Savinho, Silva, Doku - Marmoush

