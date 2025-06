FC Porto : Andoni Zubizarreta est en danger

Andoni Zubizarreta, directeur sportif du FC Porto et choix d’André Villas-Boas lors de la campagne électorale, voit son avenir sérieusement remis en question, révèle O Jogo. En cause : les résultats décevants du club, notamment au Mondial, et une gestion jugée insuffisante du mercato, particulièrement après les départs non compensés de Nico González et Galeno cet hiver. Son rôle dans la structuration et la gestion du groupe est aujourd’hui critiqué en interne comme par les supporters.

Dans un contexte de forte pression et de crise sportive, Villas-Boas chercherait à impulser rapidement des changements dans l’organigramme du club. Zubizarreta pourrait ainsi faire les frais d’une nouvelle politique de recrutement, alors que le FC Porto cherche à rebâtir une équipe compétitive pour la saison 2025-2026.