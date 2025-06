Coupe du Monde des Clubs : Manchester City atomise la Juventus !

La Coupe du Monde des Clubs se poursuivait, ce jeudi soir, avec la troisième et dernière journée du groupe G. D’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, Manchester City et la Juventus Turin se disputaient ainsi la première place de la poule. Leader au coup d’envoi - grâce à une meilleure attaque (9 buts marqués contre seulement 8 pour les Citizens) - le club turinois devait donc éviter la défaite et se présentait en 3-4-3 avec un trio offensif composé de Gonzalez, Vlahovic et Koopmeiners. En face, Pep Guardiola optait lui pour un 4-2-3-1 avec Doku, Savinho et Marmoush. Cherki et Haaland débutaient, eux, sur le banc.

Un choc au sommet qui ne tardait pas à se décanter. Servi sur le côté gauche, dans la surface, Doku éliminait parfaitement son adversaire d’un crochet avant d’enrouler parfaitement sa tentative (0-1, 9e). Idéalement lancés, les Mancuniens allaient pourtant se faire surprendre dans la foulée lorsque Teun Koopmeiners remettait les deux formations à hauteur (1-1, 11e). Surpris, les coéquipiers de Bernardo Silva repartaient, malgré tout, à l’attaque et profitaient d’une terrible erreur de Pierre Kalulu pour reprendre l’avantage (1-2, 26e). Sur un centre anodin, le défenseur turinois propulsait le ballon dans ses propres filets…

City régale !

En tête à la pause, Manchester City allait prendre un peu plus le large au retour des vestiaires. Entré en lieu et place de Marmoush, Haaland permettait aux siens de faire le break peu avant l’heure de jeu (1-3, 52e). Un spectacle offensif qui allait se poursuivre après l’apparition de Foden sur la pelouse. Suppléant de Doku, l’Anglais trouvait encore la faille pour permettre à City de s’envoler (1-4, 69e). Et le récital ne s’arrêtait pas là… Dominateurs, les Skyblues régalaient un peu plus sur une belle inspiration de Savinho (1-5, 76e).

Dans le dernier quart d’heure, la Juve réduisait le score grâce à Vlahovic (2-5, 84e) mais Manchester City s’offrait un troisième succès en autant de rencontres. Avec cette nouvelle victoire (5-2), Manchester City, déjà qualifié, jouera donc le Real Madrid, Salzbourg ou Al-Hilal en 8es de finale. Dans l’autre rencontre du soir, le Wydad Athletic Club Casablanca, déjà éliminé, a été renversé face à Al-Aïn (1-2). Malgré l’ouverture du score de Cassius Mailula (4e), les hommes de Vladimir Ivic ont finalement changé le cours de ce match grâce à Kodjo Laba (45+1e) et Kaku Romero (50e).

