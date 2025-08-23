Menu Rechercher
Commenter 24
Premier League

Manchester City : Pep Guardiola adore Rayan Cherki

Par André Martins
1 min.
Rayan Cherki concentré avec Manchester City @Maxppp

À la veille du choc entre Manchester City et Tottenham, ce samedi en Premier League, Pep Guardiola a une fois de plus encensé Rayan Cherki. Remplaçant au coup d’envoi contre Wolverhampton, l’ancien Lyonnais avait inscrit son premier but en championnat huit minutes après son entrée en jeu, d’une frappe bien placée à l’extérieur de la surface.

La suite après cette publicité

«Il est exceptionnel dans les petits espaces. La vision qu’il a dans le dernier tiers du terrain est incroyable. Il est droitier, gaucher, les deux… En 20 minutes, il a marqué. J’adore ça. Nous avons beaucoup de matchs, tout le monde sera important, et je suis heureux de l’avoir. Il n’a que 21 ans, c’est une recrue de premier plan vu son prix et son potentiel. Nous sommes là pour l’aider ; s’il est ouvert d’esprit et comprend les décisions, il deviendra un joueur de très haut niveau, je n’ai aucun doute. Sa qualité est exceptionnelle…» Reste à savoir s’il aura l’occasion de briller contre les Spurs dans quelques heures.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Rayan Cherki

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Rayan Cherki Rayan Cherki
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier