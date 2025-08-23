Manchester City : Pep Guardiola adore Rayan Cherki

À la veille du choc entre Manchester City et Tottenham, ce samedi en Premier League, Pep Guardiola a une fois de plus encensé Rayan Cherki. Remplaçant au coup d’envoi contre Wolverhampton, l’ancien Lyonnais avait inscrit son premier but en championnat huit minutes après son entrée en jeu, d’une frappe bien placée à l’extérieur de la surface.

La suite après cette publicité

«Il est exceptionnel dans les petits espaces. La vision qu’il a dans le dernier tiers du terrain est incroyable. Il est droitier, gaucher, les deux… En 20 minutes, il a marqué. J’adore ça. Nous avons beaucoup de matchs, tout le monde sera important, et je suis heureux de l’avoir. Il n’a que 21 ans, c’est une recrue de premier plan vu son prix et son potentiel. Nous sommes là pour l’aider ; s’il est ouvert d’esprit et comprend les décisions, il deviendra un joueur de très haut niveau, je n’ai aucun doute. Sa qualité est exceptionnelle…» Reste à savoir s’il aura l’occasion de briller contre les Spurs dans quelques heures.