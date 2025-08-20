Menu Rechercher
Juventus : Douglas Luiz va signer à Nottingham Forest

Par Allan Brevi
Douglas Luiz @Maxppp

Fin d’un dossier épineux du côté de la Juventus. Nottingham Forest a trouvé un accord avec la Vieille Dame pour accueillir Douglas Luiz. L’international brésilien de 27 ans arrive sous la forme d’un prêt assorti d’une obligation d’achat conditionnée à son nombre d’apparitions en Premier League. En cas de non-respect de ce quota, Forest garde malgré tout la possibilité de rendre le transfert définitif pour environ 30 millions d’euros. Arrivé l’été dernier à la Juventus en provenance d’Aston Villa pour 50 M€, Douglas Luiz n’a pas réussi à s’imposer, ne comptant que 27 apparitions toutes compétitions confondues, dont seulement trois titularisations en Serie A.

Ce recrutement s’inscrit dans un mercato particulièrement animé du côté de Nottingham Forest. Le club des East Midlands a déjà bouclé les arrivées de Hutchinson, McAtee, Igor Jesus, Cairo, Kalimuendo et Ndoye, tout en poursuivant ses efforts pour recruter Rico Lewis à Manchester City. Avec Douglas Luiz, Nottingham Forest mise sur un renfort d’expérience au milieu de terrain pour accompagner son ambitieux projet de maintien et de progression en PL.

