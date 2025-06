Comment regarder Juventus-Manchester City gratuitement sur DAZN

C’est sans doute la première affiche équilibrée dans cette Coupe du Monde des clubs et sans doute la rencontre qui doit vous convaincre de regarder cette compétition gratuitement sur DAZN. Car l’affrontement entre la Juventus Turin et Manchester City promet d’être spectaculaire à plus d’un titre. Déjà parce qu’il s’agit d’une finale entre les deux meilleures équipes du groupe G qui ont mis 17 buts en 4 rencontres (9 pour la Juve, 8 pour Man.City). Ensuite parce que c’est l’occasion de voir un Rayan Cherki qui monte clairement en puissance avec les Cityzens et qui a marqué son premier but face à Al Ain. Enfin, parce que la Juve est l’une des équipes les plus en forme avec un Kenan Yildiz en feu et déjà auteur de trois buts et un Randal Kolo Muani auteur d’un doublé en ouverture de la compétition.

La suite après cette publicité

Cette finale avant l’heure est à retrouver gratuitement et en exclusivité sur DAZN ce jeudi soir à 21h au Stade Camping World, d’Orlando. Un stade de 70 000 places qui va pousser les deux équipes à se sublimer afin d’arracher la première place du groupe.

L’offre DAZN pour ne rien rater de ce Juventus-Manchester City et la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025

Réservez donc votre jeudi soir d’autant que cette rencontre sera à suivre gratuitement ! Vous avez bien entendu, ce Juve-Man.City en Prime time vous est proposé gratuitement et en exclusivité par DAZN en streaming. Alors que la plupart des compétitions nationales et internationales de club sont payantes, DAZN vous propose une offre que vous ne pouvez pas rater : chaque match de la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 est en direct et gratuit sur DAZN et disponible dans le monde entier en 14 langues.

La suite après cette publicité

Pour vous régaler devant le choc Juventus-Manchester City et de l’intégralité de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, n’hésitez pas, c’est par ici.