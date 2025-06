Man City : Guardiola dans le flou pour Grealish

Il le trouve génial mais n’en veut plus. Un classique des ruptures amoureuses finalement. Une chose est sûre, Pep Guardiola ne s’embarrasse plus de la présence de Jack Grealish dans son groupe. Écarté de la Coupe du Monde des Clubs, l’international anglais n’a plus qu’à se trouver un nouveau club. Et ce n’est pas Pep Guardiola qui va se préoccuper de son cas désormais.

«Je lui souhaite le meilleur mais je ne sais pas ce qu’il va se passer», a vite évacué l’entraîneur des Citizens à l’issue de la large victoire obtenue face à la Juventus Turin en Coupe du Monde des Clubs (5-2). Le dernier intérêt évoqué pour Grealish conduit au Bayern Munich.